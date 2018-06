Назначен арбитр на матч открытия чемпионата мира по футболу

Аргентинский арбитр Нестор Питана обслужит матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

Как передает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА), помогать Питане будут соотечественники Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана. Резервным арбитром назначен бразилец Сандро Риччи.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Матч открытия турнира между сборными России и Саудовской Аравии состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Впервые на мировом первенстве будет работать Система видеопомощи судьям (VAR). В бригаду видеоарбитров на первый матч чемпионата мира вошли итальянец Массимилиано Иррати, его соотечественник Даниэле Орсато, а также аргентинец Мауро Вильяно и чилиец Карлос Астроза.

Ранее сообщалось, что сборная Швеции прибыла в Геленджик для участия в чемпионате мира 2018 года.

Argentina's Nestor Pitana has been assigned as the referee for the Opening Match of the 2018 FIFA World Cup™ between Russia and Saudi Arabia on Thursday, 12 June at the Luzhniki Stadium in Moscow. @FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZuhRX6EX8i