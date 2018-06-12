Аршавин: чемпионат мира — 2018 должен заразить детишек
Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, какую роль будет играть проведение чемпионата мира — 2018 для развития российского футбола, передает ТАСС.
«Хочу, чтобы сборная Россия как минимум вышла из группы. Но главное, чтобы турнир заразил детишек, они пошли в секции и стали заниматься футболом», — сказал экс-капитан национальной команды.
Также Аршавин выделил нескольких футболистов в составе россиян.
«У сборной России достаточно сильный состав, чтобы выйти из группы. Я бы лично выделил Александра Головина и Федора Смолова», — заключил игрок.
37-летний Аршавин выступал за сборную России с 2002 по 2012 год. Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что игрок сборной России надеется на участие Салаха в чемпионате мира — 2018.