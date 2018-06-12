Вратарь сборной Уругвая: русский борщ еще не пробовали
Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера рассказал о том, как прошла первая тренировка команды в Нижегородской области. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».
«Нас встречали русскими песнями. Мы благодарны организаторам за то, что нашу сборную обеспечили уютом и комфортом.
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Русский борщ еще не попробовали. Но наши врачи и повара, не сомневаюсь, подберут все, что надо. Может быть, и борщ как-нибудь попробуем…» — рассказал игрок.
Муслера также отметил, что погода в России очень подходящая для тренировок.
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