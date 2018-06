Английская писательница поставила московское метро в пример британскому

Писательница Кэти Хопкинс посетила московский метрополитен в преддверии чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

Журналистка осталась под впечатлением после поездки в столичном метро.

«Московское метро готово к ЧМ-2018. В отличие от британского метрополитена, оно безопасное, чистое и пронизано историей. Блестяще», — написала Хопкинс на своей официальной странице в твиттере.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Russia's Metro is all set for the #WorldCup. Unlike the British underground it feels safe, clean and historic. Brilliant! pic.twitter.com/H2mLFcEL2L