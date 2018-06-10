Министр спорта посетил тренировку сборной России по футболу

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Сборная России по футболу в полном составе проводит тренировку перед первым матчем чемпионата мира — 2018, в котором россияне сыграют с командой Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.

В распоряжении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова находятся все 23 футболиста, которые попали в окончательную заявку на мундиаль.

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Отмечается, что тренировочное занятие сборной посетил министр спорта России Павел Колобков.

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие турнира состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее Колобков выразил надежду на то, что полиция Великобритании будет следить за поведением болельщиков сборной Англии по футболу, которые планируют приехать в Россию на чемпионат мира этим летом.