Стармер не ответил, чем конфликт на Украине отличается от атаки США на Венесуэлу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не смог ответить, чем отличается СВО на Украине от атаки США на Венесуэлу. Его спросили об этом на программе BBC «Воскресенье с Лорой Кюнсберг».

Журналистка Лора Кюнсберг в интервью со Стармером отметила, что британский премьер неоднократно обвинял Россию в несправедливом нападении на Украину и спросила его об отношении к атаке США на Венесуэлу.

Стармер ушел от вопроса и сказал, что «сейчас ситуация быстро меняется» и есть «еще многое, чего мы не знаем». Также он подчеркнул, что поддерживает международное право и хочет прояснить все детали, прежде чем делать какие-либо заявления.

«Я хочу сначала получить все факты. Но данный момент у нас нет полной картины. Великобритания не участвовала в операции. Мне необходимо побеседовать с президентом Трампом и с нашими союзниками. Я ни от чего не уклоняюсь. Всю жизнь я выступал за соблюдение международного права, но я хочу знать, что располагаю всеми фактами. Сейчас мы ими не обладаем. И сначала нужно получить факты, а затем принимать решение о последствиях», — отметил он.

После атаки США Стармер заявил, что Британия не участвовала в операции и отметил, что хочет обсудить все с Трампом и союзниками. При этом в британском парламенте Стармера призвали осудить нападение США на Венесуэлу.

3 января 2026 года США нанесли удары по Венесуэле, а также захватили президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за руководство наркокартелем и другие преступления.

Сейчас исполняет обязанности президента Венесуэлы вице-президент Делси Родригес. При этом США заявляли о намерении самим управлять Венесуэлой.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы заявила о готовности отдать Трампу свою Нобелевскую премию.