В Твери возбудили дело после взрыва газа в доме

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели мужчины при взрыве в квартире дома в Твери. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 6 января в девятиэтажке на улице Виноградова в Твери. Причиной происшествия стал хлопок бытового газа, который спровоцировал возгорание в жилом помещении. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил житель квартиры. Еще двум людям потребовалась помощь врачей.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СК также опубликовал фотографии, на которых можно увидеть последствия взрыва. Первый кадр сделан с улицы, на нем показаны повреждения дома снаружи. Два других снимка демонстрируют то, что сейчас происходит в квартире, где произошел взрыв газа: одна из стен полностью разрушена, выбиты окна. Внутри помещения пострадала мебель и межкомнатные двери.

