Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Твери возбудили дело после взрыва газа в доме

СК: возбуждено уголовное дело после взрыва газа в многоэтажке в Твери
СУ СК РФ по Тверской области

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после гибели мужчины при взрыве в квартире дома в Твери. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 6 января в девятиэтажке на улице Виноградова в Твери. Причиной происшествия стал хлопок бытового газа, который спровоцировал возгорание в жилом помещении. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получил житель квартиры. Еще двум людям потребовалась помощь врачей.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СК также опубликовал фотографии, на которых можно увидеть последствия взрыва. Первый кадр сделан с улицы, на нем показаны повреждения дома снаружи. Два других снимка демонстрируют то, что сейчас происходит в квартире, где произошел взрыв газа: одна из стен полностью разрушена, выбиты окна. Внутри помещения пострадала мебель и межкомнатные двери.

Ранее жительница Твери рассказала о взрыве газа в доме. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568783_rnd_8",
    "video_id": "2086927"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+