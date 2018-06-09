Вместо «Тосно» создадут «Ленинградец»
В Ленинградской области появится новый клуб под названием «Ленинградец», сообщает РИА «Новости».
Об этом заявил представитель пресс-службы правительства региона.
«В Ленинградской области действительно создается новая команда под названием «Ленинградец». Клуб уже подал заявку на вступление в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).
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Не исключено, что некоторым игрокам «Тосно» будет предложено заключить контракты с «Ленинградцем», — сказали в пресс-службе.
Ранее клуб «Тосно» из Ленинградской области официально прекратил свое существование.