Жителям Москвы рассказали о пробках во время чемпионата мира

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Заместитель руководителя Ситуационного центра ГКУ Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин рассказал о ситуации на дорогах Москвы во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В целом некоторые затруднения, возможно, будут наблюдаться, но они не будут носить критического характера для города», — цитирует Евсина агентство «Москва».

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве состоятся 12 встреч турнира, в том числе матч открытия и финал.

Ранее сообщалось, что во время проведения мирового первенства по футболу — 2018 в Москве увеличат количество машин скорой помощи.