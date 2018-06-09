Жителям Москвы рассказали о пробках во время чемпионата мира
Заместитель руководителя Ситуационного центра ГКУ Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин рассказал о ситуации на дорогах Москвы во время чемпионата мира по футболу 2018 года.
«В целом некоторые затруднения, возможно, будут наблюдаться, но они не будут носить критического характера для города», — цитирует Евсина агентство «Москва».
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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве состоятся 12 встреч турнира, в том числе матч открытия и финал.
Ранее сообщалось, что во время проведения мирового первенства по футболу — 2018 в Москве увеличат количество машин скорой помощи.