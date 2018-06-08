«Манчестер Юнайтед» подпишет Бэйла, а не Роналду
Английский «Манчестер Юнайтед» готов приобрести вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла вместо Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».
Как передает Manchester Evening News, манкунианцы внимательно следят за ситуацией вокруг валлийца и будут готовы сделать предложение «сливочным», если будет понятно, что «Реал» продаст своего игрока.
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«Красные дьяволы» решили не отвлекаться на Роналду, который в случае своего возвращения в Англию захотел бы играть центрального форварда, а отправлять бельгийца Ромелу Лукаку в запас наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо никак не планирует.
Ранее самый сильный футболист в мире записал видеообращение к Серхио Рамосу.