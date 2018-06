The Washington Post опубликовала большой материал о победе «Вашингтона» и Овечкина

Американское издание The Washington Post опубликовала большой спецвыпуск по случаю победы «Вашингтон Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли.

В материале авторы описывают путь столичной команды к финалу плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где «Кэпиталз» выступил во второй раз в своей истории. До этого «Вашингтон» играл в финале Кубка Стэнли в 1998 году и проиграл «Детройт Ред Уингз».

Ранее сообщалось, что в столице США начались стихийные празднования победы «Кэпиталз» в финале Кубка Стэнли.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:3 и стал обладателем трофея.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

On sale tonight near Capital One Arena, our eight-page street edition for the Capitals' Stanley Cup Championship. Look for The Post's hawkers.#ALLCAPS #StanleyCup pic.twitter.com/K1mdCVBl5v