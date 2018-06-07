Более половины билетов на ЧМ-2018 выкупили иностранцы

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За неделю до начала чемпионата мира по футболу в России было распределено 2 403 116 билетов. Об этом сообщает «Советский спорт».

Более половины билетов (54%) выкупили иностранные болельщики. Наиболее активными покупателями стали представители США (88,825). На втором месте по продажам среди зарубежных фанатов расположились бразильцы (72,512). Тройку лидеров закрывают болельщики из Колумбии (65,234).

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Отмечается, что большинство билетов в расчете на одну страну купили россияне — 872,6 тыс. билетов.

Международная федерация футбола (ФИФА) также ввела в продажу дополнительные 100 тыс. билетов на матчи мирового первенства.

«Более 100 тыс. билетов, которые ранее были зарезервированы для других групп ФИФА, будут доступны на сайте FIFA.com/tickets 8 июня в 23:00 по московскому времени (22:00 по центральноевропейскому времени) по принципу «первым пришел, первым обслужен», — сообщает пресс-служба организации.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко попросила фанатов не спонсировать чемпионат мира в России.