ФИФА назвала причину запрета Чичериной выступить на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/953/10671953/upload-TASS_78188-pic905-895x505-99116.jpg">

Представители Международной федерации футбола (ФИФА) выразили свою позицию по поводу решения отказать певице Юлии Чичериной в участии в концерте на фестивале болельщиков на чемпионате мира — 2018, который пройдет в России. По мнению ФИФА, творчество Чичериной относится к военной тематике, что не соответствует регламенту организации, сообщает ТАСС.

«В ходе дискуссии мы решили отказать артистам Чичериной выступать на сцене фестиваля болельщиков ФИФА в Ростове-на- Дону. Все военные, религиозные и политические темы на мероприятиях ФИФА строго запрещены, поэтому даже не исполняя на фестивале болельщиков песни о войне, эта артистка уже ассоциируется с военной тематикой», — говорится в письме ФИФА, адресованного Чичериной.

Реклама

Среди композиций российской певицы есть такие песни, как «На передовой», «Стрела судьбы» и «Моя Спарта», которые посвящены военному конфликту на юго-востоке Украины.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) заявили, что творчество певицы имеет политизированный оттенок и связано с военными темами.

Изначально планировалось, что Чичерина выступит 15 июня в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА. Концерт был согласован с ее директором.