Губерниев сравнил игру сборной России с майонезом

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Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Турции, сообщает «Советский спорт».

«Итак, друзья мои, Россия — Турция — 1:1! Семь матчей без побед! Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо. Мы дойдем пешком. И уйдем пешком. И все же надеюсь на футболистов и уповаю! А вы? Пока футбол нашей сборной похож на майонез!» — написал Губерниев в инстаграме.

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В заключительном матче перед чемпионатом мира сборная России сыграла вничью с командой Турции. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как он справляется с давлением перед стартом домашнего чемпионата мира.