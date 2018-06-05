Агент экс-игрока «Манчестер Сити» обвинил Гвардиолу в расизме

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поддержал своего клиента Яя Туре, который накануне обвинил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в расизме, сообщает Sport24.

«Еще в «Барселоне» у них с Гвардиолой начались трения. Так же, как у Самуэля Это'О, Златана Ибрагимовича и многих других футболистов. Гвардиола, кроме каталонцев, чей знак носит на груди, не любит ни одну национальность.

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Но в этом нет ничего зазорного. Если он любит Каталонию, а других ненавидит, то не надо заискивать и перед шейхами. Если шейх Мансур и президент клуба Халдун Аль Мубарак думают, что Гвардиола их любит, они глубоко заблуждаются. Он пришел в клуб, чтобы из арабских миллиардеров сделать миллионеров», — заявил агент.

47-летний испанец возглавил «горожан» в 2016 году. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Англии.

Ранее «Манчестер Сити» презентовал форму на следующий сезон.