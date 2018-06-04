Лучший тренер России по теннису раскритиковал американку Серену Уильямс

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Обладатель звания лучшего тренера России по теннису Виктор Янчук в интервью «Газете.Ru» резко раскритиковал американку Серену Уильямс за решение сняться с Открытого чемпионата Франции.

«Выступлю не только как тренер, но и как гражданин. Это позор! Очевидно, что в основе лежит опасение проигрыша и связанные с ним неприятные эмоции и резонанс.

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Конкретной травмы у Серены нет. Все было в порядке. Однако как только появилась угроза проигрыша, американка раз, и в кусты!

Глядя на Уильямс, можно сказать, что наступают черные времена в женском теннисе, с точки зрения дисциплины и порядка. Если у нее болят мышцы, то что она делала на протяжении первых трех кругов?» — сказал Янчук.

Полный текст интервью заслуженного тренера РСФСР «Газете.Ru» можно прочитать здесь.

Ранее российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение своей соперницы по 1/8 финала «Ролан Гаррос» сняться с турнира