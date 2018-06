Бойцы MMA ослушались судью и устроили потасовку в октагоне

Бойцы смешанного стиля (MMA) Жоао Элиас и Вальтер Мартинс ослушались требования судьи разойтись по углам и устроили потасовку в октагоне, сообщает «Советский спорт».

После борьбы в партере рефери разнял бойцов. Когда Элиас и Мартинс поднялись, они устроили словесную перепалка, а затем вновь начали драку, игнорирую требования судьи. Разнять бойцов помогли члены команд.

Отмечается, что оба атлета были дисквалифицированы.

Ранее американский боец смешанного стиля (MMA) Джаред Брукс нокаутировал себя после попытки бросить соотечественника Хосе Торреса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 131.

what a mess at Immortal – DQ all

Joao "Alicate" x Walter "Aires" pic.twitter.com/QLf6iRdk8M