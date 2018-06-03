Эксперт: состав сборной России на чемпионат мира — 2018 оптимальный

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Бывший нападающий московского «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» поделился своим мнением относительно состава сборной России по футболу на чемпионат мира — 2018.

«Нам приходится отмечать потери, с которыми столкнулась сборная. Обидные травмы получили Георгий Джикия, Виктор Васин, Александр Кокорин. Если бы они были доступны, то нынешний состав был бы гораздо сильнее.

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Потому на сегодняшний день то, что мы имеем, это оптимальный выбор», — сказал Масалитин.

Грядущее мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июня в 11 городах России. Подопечные Станислава Черчесова на групповой стадии турнира сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что легенду сборной Нигерии ограбили по дороге в Калининград.