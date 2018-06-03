Тренер «Вашингтона» выделил Овечкина в третьем матче финала Кубка Стэнли

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Тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц считает, что российский форвард Александр Овечкин задал тон в третьем матче финала Кубка Стэнли. Об этом сообщает ТАСС.

«Он задал тон всей игре. Я думаю, это правильно, что «Вашингтон» победил в первом домашнем финальном матче, а Овечкин открыл счет.

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Это, если хотите, поэтическая справедливость после всех пройденных трудностей», — цитирует Тротца пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее Овечкин стал лучшим по количеству заброшенных шайб в плей-офф НХЛ за последние семь лет.