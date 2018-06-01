Хоккеисты «Вашингтона» не могли выбраться из самолета два часа

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» два часа не могли покинуть самолет из-за риска удара молнии. Об этом сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Столичные» возвращались в Вашингтон из Лас-Вегаса после победы над «Вегас Голден Найтс» в матче финальной серии Кубка Стэнли.

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Отмечается, что персонал аэропорта не мог подобраться к воздушному судну, из-за чего хоккеисты были вынуждены провести два часа в самолете.

Следующая встреча между «Вегасом» и «Вашингтоном» состоится 2 июня в столице США.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:2.