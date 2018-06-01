Касаткина впервые в карьере вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос» Симоне Халеп Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», сообщает ТАСС.

Во встрече третьего раунда россиянка одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари со счетом 6:1, 1:6, 6:3. Теннисистки провели на корте один час 37 минут.

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В следующем круге Касаткина встретится с победительницей пары Полин Пармантье (Франция) — Каролина Возняцки (Дания).

Для 21-летней российской теннисистки это первое попадание в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Ранее австралийская теннисистка Дарья Гаврилова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг
Дарья Касаткина (Россия) — Мария Саккари (Греция) — 6:1, 1:6, 6:3