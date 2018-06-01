В Испании рассказали о причинах ухода Зидана с поста тренера «Реала»

Французский специалист Зинедин Зидан принял решение покинуть пост главного тренера мадридского «Реала» из-за разногласий с руководством команды, сообщает AS.

По информации издания, 45-летний наставник «сливочных» не смог найти общий язык с президентом клуба Флорентино Пересом по вопросам трансферов. В частности, Зидана беспокоило отсутствие ясности с будущим нападающих Криштиану Роналду и Гарета Бэйла в клубе.

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Француз не был согласен с желанием руководителя клуба приобрести голкипера «Атлетика» из Бильбао Кепу Аррисабалагу, а также форвардов Роберта Левандовски и Неймара.

Отмечается, что Зидану не хватало поддержки со стороны руководителей «Реала» после сообщений СМИ о том, что столичный клуб намерен пригласить на пост главного тренера команды Йоахима Лева и Маурисио Почеттино.

Ранее нападающий «Реала» Карим Бензема высказался об уходе Зидана.