Шарапова гордится победой в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала результат матча первого круга «Ролан Гаррос» против представительницы Голландии Рихел Хогенкамп, сообщает «Советский спорт».

«Я очень хорошо начала матч, но во второй партии стала играть нетерпеливо. Соперница начала играть стабильнее, а я немного потеряла темп игры. Но мне удалось выиграть шесть геймов подряд, чтобы завершить встречу. Думаю, если был способ перевернуть ход матча, то это именно он», — цитирует Шарапову официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Спортсменка добавила, что при счете 0:3 в третьем сете она чувствовала, что показывает хорошую игру.

«Могу гордиться, что вернулась в игру и победила, но при этом понимаю, что при 6:1, 3:1 я отступила от своей агрессивной игры», — отметила теннисистка.

Шарапова обыграла Хогенкамп со счетом 6:1, 4:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.