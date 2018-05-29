Кандидат на пост главы ОКР намерен информировать МОК и WADA о допинге

Кандидат на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российская организация вместе с общероссийскими спортивными федерациями (ОСФ) должна вести активное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом (МОК), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и другими международными организациями в вопросе антидопинговой политики.

«Необходимо обеспечить полноценное информирование и адекватное, объективное восприятие представителями Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Независимого тестирующего агентства и другими организациями созидательной роли ОКР и ОСФ в положительных изменениях в области борьбы с допингом в нашей стране за последние годы», — цитирует Позднякова ТАСС.

Реклама

Выборы президента ОКР проходят в Москве на Олимпийском собрании. Помимо Позднякова на пост главы организации претендует почетный член МОК Александр Попов.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.