Полузащитник сборной России оценил свое состояние в преддверии ЧМ-2018

Полузащитник национальной сборной России по футболу Антон Миранчук поделился мыслями по поводу приближающегося чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».

«Я прекрасно понимал, что после чемпионства вокруг «Локомотива» и его игроков будет ажиотаж. В то же время всегда держал в голове и то, что скоро чемпионат мира и нужно думать о сборной. Могу сказать, что никакие мероприятия мне не помешали — я чувствую себя в тонусе.

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Когда перед тобой стоит цель, ты просто идешь к ней. Вроде и сил хватает, пары дней отдыха после окончания чемпионата было достаточно. Теперь все мысли о Кубке мира — силы от этого только прибавляются. А в плане психологии все вообще отлично, особенно после выигранного чемпионства. Теперь еще и мундиаль приближается. Что может быть лучше: чемпионат мира дома, лето, солнце. Все прекрасно», — рассказал хавбек «Локомотива».

В завершившемся сезоне-2017/18 Миранчук провел 41 матч, забил пять мячей и сделал восемь голевых передач.

Ранее Александр Ерохин пропустил тренировку сборной России.