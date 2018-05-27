Игрок сборной России по футболу Ерохин пропустил тренировку

Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин пропустил тренировку национальной команды, сообщает ТАСС.

«У него ушиб стопы», — заявили в пресс-службе сборной России.

Национальная команда проводит подготовительные занятия к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о разговоре с полузащитником московкого «Спартака» Денисом Глушаковым.