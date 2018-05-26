Главный тренер «Локомотива» рассказал, кому отдает предпочтение в финале ЛЧ

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов в Киеве, передает «Чемпионат.com».

«Предпочтений нет. Буду болеть за футбол. Увидим, что покажут команды. Мне симпатичны и Юрген Клопп, и Зинедин Зидан. Зидан — выдающийся футболист и тренер. Клопп был прекрасным футболистом, тренер тоже выдающийся. Прогноз? Воздержусь», — сказал Семин.

Ранее Денис Черышев пожелал удачи мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов.