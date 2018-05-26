«Зенит» объявит о назначении Семака на пост главного тренера на следующей неделе

Санкт-петербургский «Зенит» объявит о назначении главного тренера «Уфы» Сергея Семака на должность наставника сине-бело-голубых на следующей неделе, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, о новой должности российского специалиста будет объявлено 28 или 29 мая.

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«Зенит» остановился на кандидатуре Семака после того, как бывший тренер итальянского «Наполи» Маурицио Сарри подписал контракт с лондонским «Челси».

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА заинтересован в услугах форварда «Зенита» Антона Заболотного.