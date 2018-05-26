Бывший форвард «Спартака» и ЦСКА высказался по поводу тактики «Ливерпуля» в финале ЛЧ

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Бывший нападающий московских клубов «Спартак» и ЦСКА Валерий Масалитин рассказал в интервью для «Газеты.Ru» про тактические схемы английского «Ливерпуля» в финале Лиге чемпионов.

«Не думаю, что мерсисайдцы изменят свою тактику. Они будут играть в свой футбол, который им до этого принес результат. Равно как «Реал», английский клуб испытывает проблемы в защите. Поэтому «красные» будут искать счастье в атаке», — заявил Масалитин.

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Полная версия интервью доступна по этой ссылке.

Ранее бывший футболист сборной России ставит на голы Криштиану Роналду и Мохаммеда Салаха в финале ЛЧ.