РФС планирует принять финал еврокубка в 2021 году

Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил о намерении провести финал еврокубка в России в 2021 году, передает Sport24.

«Российские клубы будут участвовать в выборе стадиона, который примет один из финалов еврокубков в 2021 году», — сказал Алаев.

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Стало известно, что финал Лиги чемпионов в 2020 году пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Кемаля Ататюрка. Решающий матч Лиги Европы состоится в Гданьске.

Ранее сообщалось, что Виталий Мутко может покинуть РФС.