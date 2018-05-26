Игрок сборной России по футболу рассказал, что делает в свободное время

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Самедов рассказал, чем он любит заниматься в свободное время,

«Как-то мы с Артемом Дзюбой играли в PlayStation и я зацепился в НХЛ: вел 2:0, но в итоге проиграл. Вообще, я лучше сериал посмотрю. Как раз Дзюба мне посоветовал «Однажды ночью» от HBO. Там пакистанец якобы убивает девушку — запутанная история. Остановился на восьмой серии. До этого досмотрел пятый сезон «Викингов». Но вне конкуренции – «Игра престолов», — подчеркнул Самедов.

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