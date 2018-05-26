Футболисты и фанаты любительской команды в Лондоне избили судью после матча

Футболисты и фанаты любительского клуба Кубка футбольной федерации турецкого сообщества избили арбитра, сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел в Лондоне, где проходят соревнования. После финального свистка футболисты и болельщики напали на судью. Арбитр пытался убежать, однако один из игроков повалил рефери на землю, после чего толпа окружила потерпевшего.

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Отмечается, что нападавшие скрылись до приезда правоохранительных органов. Расследованием происшествия занимается полиция и Футбольная ассоциация Лондона.

Ранее футболисты и тренер команды «Вельвало Адиграт» напали на главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Эфиопии с «Дефэнс Форс».