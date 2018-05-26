В Госдуме призвали членов WADA быть справедливыми по отношению к России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков заявил, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) должно быть последовательным при принятии решений в отношении России. Кроме того, он отметил, что организация требует изминений.

«Как можно больше стран должны влиять на принятие решений, чтобы поменять правила и не было бы такой однополярной деятельность в отношении России», — приводит слова Чепикова НСН.

Ранее депутат Госдумы выразил сомнение по поводу объективности решений представителей Норвегии в руководстве WADA в отношении России.