Голодец рассказала, когда появятся результаты у российских футболистов

Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала о том, когда стоит ожидать прорывных результатов от российских футболистов. Слова функционера приводит «РИА Новости».

«Давно у нас не было прорывных результатов в футболе, но, мне кажется, мы должны к этому прийти», — сказала Голодец.

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Также чиновник отметила, что сроки подъема в российском футболе составят четыре года или пять лет.

Ранее глава оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович выразил мнение, что чемпионат мира по футболу в России пройдет достойно, а ему предстоят «дни ада».