Мутко прокомментировал решение ФИФА по российским футболистам

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) закрыть дело о нарушениях антидопинговых правил в отношении российских футболистов из расширенного состава на чемпионат мира 2018 года.

«Очень рад, что ФИФА завершила это расследование, что подтверждено: ни к одному из ребят, кто сейчас находится на сборе, нет никаких претензий от антидопинговых служб.

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Это спокойствие для команды. В преддверии чемпионата мира это все очень и очень важно», — цитирует Мутко «РИА Новости».

Ранее Российский футбольный союз (РФС) поблагодарил ФИФА за объективное решение по делу российских футболистов.