Резерв и основа сборной России по биатлону будут проводить совместные сборы

Резерв и основа женской и мужской сборных России по биатлону будут проводить совместные сборы, но под руководством разных специалистов, передает ТАСС.

«Меняется система, на сборы будут ездить две команды, команда «А» и команда «Б». Вместе со старшим тренером с биатлонистами в количестве 16 человек будут работать четыре специалиста. Другое дело, что даже находясь на одном сборе, они будут работать под руководством разных тренеров», — сказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Также он рассказал о преимуществах новой системы тренировок.

«Это позволит просмотреть всех спортсменов. В постолимпийском сезоне мы должны просмотреть всех спортсменов, которые у нас есть», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки рассматривают вариант продолжения карьеры в Белоруссии.