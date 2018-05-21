Смолов на чемпионате мира планирует наиграть на предложения топ-клубов

Нападающий «Краснодара» и национальной сборной России Федор Смолов поделился своими задачами на предстоящий чемпионат мира — 2018, передает «СЭ».

«Отыграть так, чтоб европейские топ-клубы, не дожидаясь окончания турнира, начали делать официальные предложения «Краснодару», — заявил он.

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Также форвард отметил руководство краснодарского клуба в вопросе его возможного трансфера.

«С первого дня в «Краснодаре» почувствовал, с каким уважением относится Сергей Галицкий к футболистам. Несмотря на огромные успехи, которые достиг в бизнесе, с каждым общается на равных. Вот еще маленький штрих — по поводу моего будущего у нас есть четкая договоренность… Если звезды сойдутся, обсудим эту тему. Сергей Николаевич — человек слова. Не обманывает», — заключил Смолов.

В минувшем сезоне 28-летний россиянин сыграл в 24 матчах, в которых забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что игрок «Зенита» и сборной России заявил о готовности покинуть клуб летом.