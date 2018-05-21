Надаль вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возглавил обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.

Благодаря победе на турнире в Риме Надаль сместил с первого места швейцарца Роджера Федерера. В финальном матче испанец обыграл Александра Зверева из Германии.

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Среди российских теннисистов лучшим в списке является Андрей Рублев, который с 32-й строчки поднялся на одну позиции вверх.

Рейтинг ATP:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670,

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5615...

31 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1397...

39 (36). Карен Хачанов (Россия) — 1220...

53 (50). Даниил Медведев (Россия) — 974...

78 (77). Евгений Донской (Россия) — 726...

99 (101). Михаил Южный (Россия) — 616.