Вице-президент Федерации гимнастики США уволилась из-за секс-скандала

Вице-президент Федерации гимнастики США Ронда Фейн покинула свой пост из-за скандала с бывшим врачом национальной сборной по спортивной гимнастике Ларри Нассаром, который был обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мы не можем сообщить точные причины ухода Ронды Фейн. Можем только подчеркнуть, что Федерация гимнастики США проводит масштабную реорганизацию, чтобы наши спортсмены могли тренироваться и работать в условиях безопасности и доверия», — цитирует главу организации Керри Перри Inside the Games.

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Нассар совершил действий сексуального характера в отношении 11 женщин, за что в январе 2018 года был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет.

За год до этого бывший врач был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии.

Ранее сообщалось, что университет Мичигана должен будет выплатить $500 млн пострадавшим от домогательств со стороны Нассара.