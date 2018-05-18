Гендиректор WADA: осталось несколько шагов для восстановления РУСАДА

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли выразил надежду, что письмо от России, в котором выражена позиция по докладу Ричарда Макларена, является шагом для решения ситуации с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Слова специалиста приводит ТАСС.

«Мы свободно общаемся с Россией и министром Павлом Колобковым в частности. Мы пытались найти точки соприкосновения по поводу формулировок в этом письме. Да, это письмо в определенной степени является результатом этой работы», — заявил Ниггли.

Функционер также отметил, что планирует вернуться в Россию, когда РУСАДА будет восстановлено.

«Теперь я приеду в Россию, когда РУСАДА будет восстановлено. Надеюсь, это произойдет скоро. В прошлом году я приезжал на конференцию ЮНЕСКО в Казань, заодно заехал в Москву, где встретился с министром и посетил РУСАДА.

Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы вернуться в Россию. Надеюсь, мы продолжим конструктивно общаться и строить эффективную антидопинговую систему для российских спортсменов. Осталось несколько шагов, мы близки к финишной черте», — отметил он.

Ранее WADA восстановило в правах антидопинговое агентство Кувейта.