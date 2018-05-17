Украинка обыграла россиянку Касаткину третьем круге турнира WTA в Риме

Россиянка Дарья Касаткина потерпела поражение от украинки Элины Свитолиной в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счетом 0:6, 6:3, 6:2 в пользу Свитолиной.

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На счету россиянки четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Украинка совершила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейков.

Теннис. Рим. 3-й круг

Дарья Касаткина (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:0, 3:6, 2:6