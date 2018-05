Футболисты «Спортинга» были избиты своими фанатами

Футболисты лиссабонского «Спортинга» были атакованы своими же болельщиками в раздевалке, сообщает «Советский спорт».

Около полусотни болельщиков в капюшонах и масках попали в раздевалку и начали избивать футболистов и членов тренерского штаба. В твиттере было опубликовано фото головы форварда лиссабонцев Баса Доста.

Помимо него пострадали Родриго Батталья, Маркос Акунья, Руй Патрисиу, Вильям Карвалью и Йосип Мишич, а также главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш.

Ранее в апреле президент «львов» Бруно де Карвалью отстранил 19 футболистов за несогласие с критикой после четвертьфинального матча против «Атлетико» в Лиге Европы. Он выразил негодование в своем фейсбуке. С этим не согласились игроки, за что и были наказаны.

Ранее футболист «Спортинга» отказался от участия в чемпионате мира из-за усталости.

Sporting players were attacked by their own fans this Tuesday, according to O Jogo. Bas Dost is the one in the picture. https://t.co/QE4vEh8qRA pic.twitter.com/FOBL274mPn