Теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Риме, сообщает «Советский спорт».

Россиянка сломила сопротивление представительницы Австралии Эшли Барти за 2 часа 32 минуты со счетом 7:5, 3:6, 6:2. Шарапова совершила пять двойных ошибок, выполнила пять эйсов и реализовала пять брейк-поинтов из 15. Барти отыграла два матчбола, но на большее у австралийки не хватило сил.

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Во втором круге Шарапова встретится с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Теннис. Рим-2018. Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Мария Шарапова (Россия) — Эшли Барти (Австралия) — 7:5, 3:6, 6:2

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Елена Веснина вышла пробилась во второй круг турнира в Риме.