Тухель назначен главным тренером французского «ПСЖ»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель возглавил французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает ТАСС.

Контракт с немецким специалистом рассчитан на два года.

Тухель сменит на своем посту испанца Унаи Эмери, который был главным тренером французской команды с 2016 года.

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Под его руководством команда из Парижа досрочно стала чемпионом Франции сезона-2017/18, а также дважды выиграла Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера дортмундской «Боруссии» займет Люсьен Фавр.