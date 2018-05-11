Черчесов объяснил выбор соперников по контрольным матчам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в соперники на товарищеские матчи были выбраны команды Австрии и Турции, передает «Советский спорт».

«Было желание сыграть с соперниками, которые похожи на тех, что будут на турнире. Почему Австрия? Мы там на сборе, 30 минут — и на стадионе. Стадион хороший, зрители хорошие», — сказал наставник сборной.

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По его мнению, это важно с точки зрения психологии.

«Игра с Турцией пойдет нам на пользу, ведь они южане и похожи на Уругвай. Плюс к тому, мы должны им ответный матч за товарищескую игру в Анталье», — подчеркнул специалист.

Ранее Черчесов назвал имя капитана на чемпионат мира — 2018.