Шахматист Карякин отреагировал на сообщение о смерти Васюкова

Российский шахматист Сергей Карякин отреагировал на сообщение о смерти советского гроссмейстера и тренера Евгения Васюкова, сообщает «Советский спорт».

«Вечная память Евгению Андреевичу! Несколько раз играл с ним в гандикап-турнирах, получал от него много ценных советов, в частности перед матчем с Карлсеном», — написал Карякин в твиттере.

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Шахматист скончался на 86-м году жизни. Васюков был тренером студенческой сборной СССР, а также олимпийских команд Венгрии, Монголии, Польши, Шри-Ланки и Индии.

Кроме того, он был тренером-консультантом другого известного советского шахматиста Анатолия Карпова.

Наивысшим достижением гроссмейстера является победа в круговом международном турнире в Маниле в 1974 году.