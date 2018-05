Российский защитник Дыбленко выставлен на драфт отказов клубом НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» принял решение выставить российского защитника Ярослава Дыбленко на драфт отказов, сообщает «Советский спорт».

По информации Sportsnet, «Нью-Джерси» намерен расторгнуть контракт с 24-летним россиянином.

Дыбленко летом 2017 года подписал с «дьяволами» контракт новичка на два года. Текущий сезон он провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Бингемтон Девилз». В его активе 54 матча, две заброшенные шайбы и шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий магнитогорского «Металлурга» Артем Швырев подписал трехлетний контракт новичка с «Колорадо Эвеланш».

