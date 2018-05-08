Российский защитник Дыбленко выставлен на драфт отказов клубом НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» принял решение выставить российского защитника Ярослава Дыбленко на драфт отказов, сообщает «Советский спорт».
По информации Sportsnet, «Нью-Джерси» намерен расторгнуть контракт с 24-летним россиянином.
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Дыбленко летом 2017 года подписал с «дьяволами» контракт новичка на два года. Текущий сезон он провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за «Бингемтон Девилз». В его активе 54 матча, две заброшенные шайбы и шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что нападающий магнитогорского «Металлурга» Артем Швырев подписал трехлетний контракт новичка с «Колорадо Эвеланш».
The #NJDevils have placed Yaroslav Dyblenko on unconditional waivers for the purpose of contract termination.— Chris Johnston (@reporterchris) 8 мая 2018 г.