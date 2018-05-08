Домашняя посещаемость «Зенита» превысит миллионную отметку

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В «Зените» ожидают, что в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) против «СКА-Хабаровска» суммарная посещаемость игр сине-бело-голубых на стадионе «Санкт-Петербург» в текущем сезоне превысит один миллион болельщиков, сообщает «Советский спорт».

Как отмечается в заявлении на официальном сайте команды с берегов Невы, клуб установил абсолютный рекорд по средней и суммарной посещаемости домашних матчей не только текущего сезона, но и всех чемпионатов в современной истории России. На встречах с участием сине-бело-голубых в общей сложности побывали 974 748 болельщиков в сезоне.

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Свой первый матч на на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» провел 22 апреля 2017 года против «Урала». Сезон-2017/18 стал первым, в рамках которого «Зенит» провел все домашние матчи премьер-лиги, Лиги Европы и Кубка России на новой арене.

За тур до конца чемпионата «Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, лишившись шансов на попадание в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» третий год подряд не сыграет в Лиге чемпионов.