Легендарный биатлонист: Россия на пороге еще нескольких допинговых скандалов

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о ситуации с допингом в России. Слова эксперта приводит «Матч ТВ».

«Что делать? Принять такой закон, как у итальянцев — уголовное дело.

Сейчас по ходокам опять этот тренер, которого дисквалифицировали, тренировал легкоатлетов, теперь отстранили наших ходоков от Кубка мира.

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Вроде бы наказали, но люди продолжают нарушать закон, потому что его нет.

Тот закон о допинге, который приняла Госдума, — это не закон. Это непонятно -— то ли поощрить, то ли наказать. Думаю, что мы находимся на пороге еще нескольких скандалов», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что допинг-проба «Б» олимпийского чемпиона Асбеля Кипропа дала положительный результат.