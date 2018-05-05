Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Бостон» в четвертом матче серии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержала победу над «Бостон Брюинз» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

У хозяев льда голевыми действиями отметились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон, ставший автором дубля.

Реклама

В составе победителей шайбы забросили Брейден Пойнт, российский форвард Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Дэн Джирарди.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Пятая встреча запланирована на 6 мая.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Восток. 4-й матч

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)

0:1 — Пойнт – 04:36,

0:2 — Кучеров (Хедман, Стэмкос) — 09:53 (5x4),

1:2 — Пастрняк (Круг, Маршан) — 15:28 (5x4),

2:2 — Бержерон (Круг) — 22:04 (5x4),

3:2 — Бержерон (Маршан) — 46:36 (4x5),

3:3 — Стэмкос (Миллер) — 52:56,

3:4 — Джирарди (Киллорн, Гурд) — 63:18